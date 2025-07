Ministrica Fajon na 1. uradnem srečanju z novim nemškim zunanjim ministrom v Berlinu Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tanja Fajon se je danes mudila na delovnem obisku v Berlinu, kjer jo je gostil minister za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Johann Wadephul. Namen obiska je bila nadaljnja krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter izmenjava stališč o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah.

