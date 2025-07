Slovenska karitas trenutno izvaja dva projekta za pomoč Ukrajini. V sklopu enega od njiju te dni v Strunjanu letuje 49 ukrajinskih otrok in mladih iz Harkiva, ki so večinoma izgubili očeta v vojni oz. je oče na fronti. Projekt sofinancira ministrstvo za zunanje in evropske zadeve preko humanitarnega strateškega partnerstva s Slovensko karitas. Karitas je od leta 2022 izvedla že sedem letovanj za ...