Pogačar razposajen pred nadaljevanjem Toura: Najprej brivec in burger, nato pa ... Ekipa Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je brez večjih težav preživel prvih deset etap 112. dirke po Franciji. Preglavice mu povzroča predvsem odstop prvega pomočnika Portugalca Joaa Almeide, a se po drugi strani veseli gorskih etap v drugem tednu, za katere pravi, da so njegov teren.



