Evropska komisija bo predstavila predlog prihodnjega dolgoročnega proračuna EU-ja RTV Slovenija Evropska komisija bo predstavila predlog dolgoročnega proračuna EU-ja za obdobje 2028-2034. Najverjetneje pa se bodo sredstva za kohezijo in kmetijstvo nekoliko skrčila, in sicer na račun okrepitve financiranja konkurenčnosti in varnosti v Evropski uniji.

