Kos: 42,6 milijarde evrov za širitev in podporo državam kandidatkam Svet 24 V sredo predstavljeni predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034 kaže, da je širitev unije politična in geostrateška prioriteta EU, je danes poudarila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Za podporo državam kandidatkam za članstvo in vzhodni soseščini bo namenjenih več kot 40 milijard evrov, je povedala.

