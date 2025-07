Posvet s predstavniki pripravljavcev in izdelovalcev regionalnih prostorskih planov Vlada RS Na Ministrstvu za naravne vire in prostor smo 15. julija 2025 v okviru priprave prve generacije regionalnih prostorskih planov organizirali posvet s predstavniki pripravljavcev in izdelovalcev, izbranih za izdelavo regionalnih prostorskih planov, okoljskih poročil za regionalne prostorske plane ter za izdelavo urbanističnih in krajinskih zasnov.

