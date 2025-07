Zapiranje Premogovnika Velenje: predlog predvidoma po počitnicah na vlado 24ur.com Predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje bo predvidoma po počitnicah poslan na vlado, so po sestanku v Velenju povedali predstavniki vlade in premogovnika. Govorili so tudi o varnosti v premogovniku in odpravi posledic januarske nesreče. Medtem informacije o morebitnem zaključku preiskave nesreče nimajo.

