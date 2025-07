AVP znova opozarja motoriste: Statistika tragična, previdnost nujna Lokalec.si Agencija za varnost prometa (AVP) znova poziva motoriste in mopediste k večji previdnosti, strpnosti in defenzivni vožnji. Razlog? Črna statistika letošnjega leta. Na slovenskih cestah je do zdaj umrlo že 13 motoristov in 2 mopedista, kar je precej več kot v istem obdobju lani ali predlani. Po podatkih policije so najpogostejši vzroki nesreč neprilagojena hitrost, vožnja v napačni smeri, neupošte ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Robert Golob

Jan Oblak

Vida Čadonič Špelič