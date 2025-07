Zaskrbljujoče: Trikrat več mrtvih motoristov kot leta 2023 Dnevnik Prometna varnost med motoristi in mopedisti se izrazito slabša. Letos je umrlo že 13 motoristov in dva mopedista. V istem obdobju lani jih je umrlo osem, predlani pa pet. Kljub kampanjam in ozaveščanju o nevarnostih ostaja odgovornost vsakega

Sorodno