Uefa črnogorskemu Arsenalu prepovedala nastope v Evropi za kar 10 let 24ur.com Evropska nogometna zveza (Uefa) je v črnogorski klub Arsenal Tivat kaznovala s prepovedjo nastopanja v evropskih tekmovanjih za 10 let, do leta 2035, zaradi dogovarjanja o izidih tekem v kvalifikacijah za konferenčno ligo leta 2023, je objavila Uefa.

