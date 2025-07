Nogometaši Celja so preskočili prvo evropsko oviro. So pa morali na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo na domači zelenici proti azerbajdžanskemu Sabahu odigrati podaljšek. Redni del so namreč z 2:3 dobili gostje in skupni izid poravnali na 5:5. Gol za napredovanje celjske ekipe pa je v 108. minuti dosegel Rus Nikita Iosifov.

