Mahnič ponovno »razgrajal« – Poslanka Svobode meni, da je početje »sprevrženo in nezrelo« Študent Poziv državljanom s strani poslanca SDS Žana Mahniča, naj se včlanijo v strelska društva in se legalno oborožijo, je sprožil burne odzive, zlasti iz vrst koalicije in predsednice republike. Medtem ko Mahnič poudarja pomen samoobrambe zaradi (kot pravi) vse slabše varnostne situacije v državi, njegovi politični nasprotniki svarijo pred nevarnimi posledicami takšnih izjav. Mahnič: samoobramba […] Pr ...

Sorodno