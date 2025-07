Mahnič o pomenu samoobrambe, Novakova: 'Sprevrženo in nezrelo' 24ur.com Zapis poslanca SDS Žana Mahniča na omrežju X, ki državljane poziva k včlanitvi v strelska društva za legalno posedovanje orožja, je naletel na ostre obsodbe koalicije in predsednice države. Medtem ko Mahnič poudarja pomen samoobrambe, poslanka Gibanja Svobode meni, da so njegovi pozivi izjemno nevarni.

Sorodno