Igra usode ali golo naključje: Tadej Pogačar in zaklete 11. etape Dirke po Franciji Sportal Tadej Pogačar letos že šesto leto zapored nastopa na Dirki po Franciji in kar na štirih izvedbah je imel težave prav v 11. etapi. Najprej ga je leta 2021 na vzponu na sloviti Mont Ventoux prvič na klancu premagal Jonas Vingegaard, in ga leto pozneje z ekipo Jumbo-Visme nadigral v spektakularni 11. etapi s ciljem na prelazu Granon. Lani je Danec slovenskega asa prehitel v sprintu 11. etape, ki je b...

Sorodno



























































































































Omenjeni Francija

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Žan Mahnič

Boštjan Poklukar

Primož Roglič