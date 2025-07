Različni regionalni interesi dušijo sirsko tranzicijo Dnevnik Na jugu Sirije je provinca Suvajda spet zadihala v krhkem premirju, potem ko so se po sektaškem nasilju med sunitskimi beduini in druzi razmere sprevrgle v še eno regionalno merjenje mišic med Turčijo in Izraelom na sirskih tleh.

