Izrael in Sirija sklenila dogovor o prekinitvi ognja Primorske novice Izraelski premier Benjamin Netanjahu in sirski predsednik Ahmed al Šara sta sklenila dogovor o prekinitvi ognja, je v petek sporočil posebni odposlanec ZDA za Sirijo Tom Barrack. Dogovor sledi večdnevnim medetničnim spopadom na jugu Sirije, ki so terjali več sto smrtnih žrtev in v katere se je vključila tudi izraelska vojska.

Sorodno