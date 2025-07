Branilke naslova iz Anglije po 11-metrovkah izločile Švedinje RTV Slovenija Angleške nogometašice so se uvrstile v polfinalne evropskega prvenstva v Švici, potem ko so na drugi četrtfinalni tekmi po izvajanju 11-metrovk premagale Švedinje s 3:2. V rednem delu in podaljšku se je tekma končala z 2:2.

