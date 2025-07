Nemke 110 minut zdržale z igralko manj in izločile Francozinje po enajstmetrovkah RTV Slovenija Na zadnji tekmi četrtfinala evropskega prvenstva so nogometašice Nemčije v Baslu premagale Francozinje s 7:6 po streljanju enajstmetrovk. Po 90 in 120 minutah je bilo 1:1. Nemke se bodo v sredo v polfinalu pomerile s Špankami.

