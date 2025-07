Parlament gre na počitnice: koliko in kaj so poslanci delali v prvi polovici leta Svet 24 Poslanci državnega zbora so pred začetkom parlamentarnih počitnic sklenili prvi del zakonodajnega leta. V tem obdobju so zasedali na skupno 23 sejah, sedmih rednih in šestnajstih izrednih, ki so skupaj potekale kar 49 dni oziroma več kot 242 ur. V tem času so sprejeli 65 zakonov ter 47 različnih aktov. Njihove osnovne plače pa se vrtijo med 3900 in 5200 evri bruto.

Sorodno