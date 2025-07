Poklukarjevo zaničevanje razjezilo Šentjernejčane: To ni bil festival opozicije, to je bil klic na pomoč! Nova24TV Ljudska iniciativa Šentjernej je v uradnem odzivu ostro zavrnila izjave ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je nedavni protestni shod v Šentjerneju označil za “festival opozicijskih strank.” V sporočilu za javnost poudarjajo, da je šlo za miren, dostojanstven in povsem nepolitičen shod, na katerem so krajani izrazili globoko stisko zaradi nevzdržnih varnostnih razmer, ki jih oblast ...

Sorodno













Omenjeni Boštjan Poklukar

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Klemen Boštjančič