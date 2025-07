Prejšnji teden je v Luko Koper priplula križarka z vsemi potrebnimi dovoljenji za vplutje in privez. Kljub temu pristaniška varnostna služba potnikom, ki so želeli obiskati nočni Koper, ni dovolila izkrcanja. “Nimajo kaj hoditi v Koper ponoči,” naj bi bilo navodilo osebe, odgovorne za to odločitev. Po besedah direktorja pomorske agencije Jadroagent Roka Šajna, ki je to povedal za televizijo, je od ...