Po trku v psa izstrelil strele proti vozilu: 32-letniku grozi kazenska ovadba Lokalec.si Konec maja je voznik iz Dobruške vasi policistom Policijske postaje Šentjernej prijavil nenavaden in nevaren dogodek. Med vožnjo skozi naselje je trčil v dva psa, ki sta se prosto gibala po cesti brez nadzora A to, kar je sledilo, je šokiralo tako voznika kot kasneje tudi policijo. Po trku naj bi namreč 32-letni osumljenec opazil dogajanje in izstrelil več strelov iz puške proti vozilu oškodovanca ...

