Policijska racija v Dobruški vasi: policisti 32-letniku, ki je grozil prebivalcem, zasegli zračni puški in 78 nabojev Demokracija Piše: C. R. Šentjernejski policisti so med hišno preiskavo v naselju Dobruška vas 32-letniku zasegli dve zračni puški in 78 nabojev. Po navedbah policistov gre za orožje, s katerim je 32-letnik v naselju konec maja grozil, izstrelil več nabojev in poškodoval avtomobil. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je konec maja policiste policijske postaje Šentjernej moški obvestil, d

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Klemen Boštjančič