Istanbul bo gostil 7. evropske paraigre mladih – med 700 tekmovalci tudi slovenska odprava Lokalec.si Med 21. in 28. julijem bo Istanbul prizorišče 7. evropskih paraiger mladih, kjer se bo zbralo kar 700 mladih parašportnic in parašportnikov iz 31 evropskih držav. Tekmovali bodo v devetih športnih panogah: atletiki, lokostrelstvu, dvoranskem balinanju (boccii), golbalu, judu, plavanju, namiznem tenisu, taekwondoju in košarki na vozičkih. Gre za prvo izvedbo teh iger v Turčiji, kar bodo obeležili ...

