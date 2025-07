Od 21. do 28. julija bo Istanbul gostil 7. evropske paraigre mladih. Letos bo na igrah nastopilo kar 700 športnic in športnikov iz 31 držav, ki se bodo pomerili v atletiki, lokostrelstvu, dvoranskem balinanju, golbalu, judu, plavanju, namiznem tenisu, taekwondoju in košarki na vozičkih. Pri organizaciji bo sodelovalo več kot 300 prostovoljcev.



