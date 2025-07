Aleksander Gadžijev s prijatelji koncertno povezal obe Gorici 24ur.com Na Trgu Evrope v Novi Gorici je nastopil pianist Aleksander Gadžijev s prijatelji, kar je bil eden od vrhuncev letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica. S programom, v katerega je združil različne skladatelje in sloge, od zborovske in komorne do orkestralne glasbe, je tudi simbolično povezal obe nekdaj ločeni mesti.

Sorodno