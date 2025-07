Gadžijev s prijatelji povezal Gorici Primorske novice Pianist Alexander Gadžijev, ki je s prijatelji v četrtek zvečer nastopil Na Trgu Evrope v Novi Gorici, je s programom Točka Srečanja, v katerem je prepletel različne skladatelje in sloge, od zborovske in komorne do orkestralne glasbe, tudi simbolično povezal obe nekdaj ločeni mesti.

