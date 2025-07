Lucija Potnik šesta v finalu na 100 m na EP-ju do 23 let RTV Slovenija Lucija Potnik, članica kluba iz Radelj ob Dravi, je na evropskem prvenstvu v atletiki do 23 let v Bergnu na Norveškem v teku na 100 m zasedla šesto mesto, s časom 11,56 sekunde je za 12 stotink zgrešila bronasto odličje.

