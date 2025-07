Guček na EP mlajših članov z državnim rekordom in le stotinko za srebrom Celje.info Na evropskem prvenstvu za mlajše člane do 23 let v norveškem Bergnu je kladivarjevec Matic Ian Guček v teku na 400 metrov z ovirami osvojil bronasto medaljo. Progo je pretekel ... Beri dalje ...

Sorodno