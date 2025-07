Rusi ponoči nad Ukrajino z več kot 30 raketami in 300 brezpilotniki #video SiOL.net Ruske sile so ponoči proti Ukrajini izstrelile več kot 30 raket in 300 brezpilotnikov, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V napadu na Odeso je bila po navedbah lokalnih oblasti ubita ena oseba. Tarča napadov je bila tudi Rusija, ki poroča, da so sistemi zračne obrambe sinoči sestrelili 71 ukrajinskih dronov.

