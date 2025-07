'Ukrajince pripeljejo do meje z Gruzijo, kjer jih pustijo brez dokumentov' 24ur.com Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je obtožil Rusijo, da ob izgonu ukrajinskih državljanov iz Rusije te prepelje do meje z Gruzijo, kjer jih pusti brez osebnih dokumentov in več sto kilometrov od doma. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so evakuirale 43 oseb, izgnanih iz Rusije, ki so bile v nevzdržnih razmerah pridržane v Gruziji. V nočnih napadih na več ukrajinskih regij so bile medtem ...

