Sreča Mankice Kranjec Ducheyne: Ko me je prvič zagledal, je padel po stopnicah (Suzy) Slovenske novice Fotografinja in vnukinja prekmurskega pisatelja Miška Kranjca je ena najbolj vsestranskih umetnic. Razstavljala je po vsej Evropi in v Dubaju, zadnje mesece pa je zaradi smrti očeta malce odložila fotografski aparat. Zdaj se že vrača k delu, pri tem ji je v dragoceno oporo mož Kevin, s katerim praznujeta prvo obletnico poroke.

Sorodno









































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Tim Gajser

Luka Mezgec