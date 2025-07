Dežela vzhajajočega sonca: znani, nori na Japonsko (Suzy) Slovenske novice Dolgo je veljala za obljubljeno deželo, v katero so se podali le tisti, ki so imeli kaj pod palcem. Sedaj se v domovino sušija, gejš, samurajev in sumoborcev zgrinjajo turisti z vsega sveta.

Sorodno































































Omenjeni Japonska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Dušan Mes

Marta Kos

Klemen Boštjančič