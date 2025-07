V živo: Bo Nizozemec zdržal do vrha ciljnega vzpona, odstop izmučenega Evenepoela in poškodovanega Skjelmoseja. #video Sportal Na Dirki po Franciji je danes na sporedu nova zahtevna gorska preizkušnja v Pirenejih. Gre za pravo peklensko etapo od Pauja do Luchon‑Superbagnèresa v dolžini 183 kilometrov, ki vključuje štiri legendarne vzpone. Kolesarji bodo v mrazu in dežju opravili skoraj pet tisoč višinskih metrov. Etapa se je začela že ob 12. uri, najboljši pa naj bi cilj dosegli okoli 17. ure.

Sorodno

Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Kristjan Čeh

Robert Golob

Luka Mezgec