Pogačar odbil napad Vingegaarda in še povečal prednost v seštevku Lokalec.si Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v zadnji pirenejski etapi na dirki po Franciji povečal prednost pred tekmeci v boju za skupno zmago, potem ko je odgovoril na dva napada Danca Jonasa Vingegaarda. Na trasi od Paua do Luchon-Superbagneresa (182,6 km) je Slovenec zasedel drugo mesto. Drugi Slovenec Primož Roglič pa je bil osmi. Etapa v dežju in megli na vzponih ter spustih je pripadla ubežniku Thym ...

