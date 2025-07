Ko vroč asfalt in visoke temperature postanejo neznosni, se mnogi lastniki psov s svojimi štirinožci umaknejo v hribe in gore. A tudi to ni vedno najboljša rešitev – še posebej ne za pse, ki niso prilagojeni zahtevnemu gorskemu terenu. Zato opozorilo, ki so ga včeraj delili iz Društva Gorska reševalna služba Kamnik, ni presenetljivo – in naj bo vsem v premislek. Pes ni planinec – opozorilo GRS Kam ...