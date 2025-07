SDS v Bovcu pokazala mišice, še nikoli se ni zbralo toliko ljudi kot letos (FOTO in VIDEO) Slovenske novice SDS tradicionalno poletno srečanje na Bovškem letos prireja že tridesetič, začelo pa se je z osrednjo prireditvijo na bovškem letališču in srečanjem občinskih in mestnih odborov ter več tisoč članov in simpatizerjev iz vse Slovenije.

Sorodno