(GOVOR) Predsednik SDS Janez Janša v Bovcu: »Če bi bila razprava o obrambnih izdatkih, bi stvari prišle na dan in koalicija bi razpadla« Demokracija Piše: C. R. Skoraj deset tisoč članov in simpatizerjev naše stranke se je včeraj zbralo v Bovcu na tradicionalnem, 30. srečanju odborov SDS. Zbrane je nagovoril predsednik SDS Janez Janša. V nadaljevanju objavljamo njegov govor (velja govorjena beseda). Ko smo se pred 30 leti prvič zbrali na poletnem taboru, smo se zbrali v kampu Klin in bilo nas je 15. Že čez nekaj let je bil prostor tam premajhe ...

