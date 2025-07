Novi pretresljivi posnetki s slovenske farme: "Prime ga v roke in mu s skalpelom zareže v tkivo" #video SiOL.net Društvo AETP je objavilo nov posnetek pretresljivega ravnanja z živalmi, tokrat majhnimi pujski. Objavili so skrite posnetke večje slovenske reje, ki prikazujejo rutinsko kastracijo pujskov na živo. Posnetke so v društvu objavili kot odziv na napoved veta državnih svetnikov na v petek potrjen zakon o zaščiti živali. Zakon takšno kastracijo prepoveduje. Opozorilo: posnetek prikazuje nazorno vsebino.

