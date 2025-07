Društvo AETP je objavilo nove skrite posnetke večje slovenske reje, ki prikazujejo rutinsko kastracijo pujskov na živo. Rejka pujske enega po enega grobo odvzame materi in jih vrže v voziček V roke prime enega in mu s skalpelom zareže v tkivo med nogami. S prsti seže v rano in poskuša na silo odtrgati moda. Prvič ji ne uspe, saj ne dobi dobrega oprijema. V drugem in tretjem poskusu pač. Pujsek se ...