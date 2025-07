Domžale ostale brez točk domžalec.si Nogometaši NK Domžale so včeraj, 19. julija, v 1. krogu nove sezone Prve lige Telemach gostovali v Ajdovščini pri ekipi Primorja. V tekmi, ki je ponudila kar pet zadetkov, so Domžalčani klonili z 2:3, odločilni gol pa prejeli v sodnikovem dodatku. Domžale so sicer dobro začele in v 45. minuti zadele, ko je natančno meril Mlakar. Primorje je v drugem polčasu odgovorilo odločno – najprej je v 71. mi ...

Sorodno









Omenjeni NK Domžale

Prva liga Telemach Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Zoran Janković

Luka Dončić

Primož Roglič