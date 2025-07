FOTO: NK Maribor proti Celju izgubili na prvi domači tekmi Lokalec.si Nogometaši Celja so v tekmi 1. kroga lige Telemach v gosteh premagali Maribor z 2:1 (0:1). Že uvodni krog nove sezone je prinesel prvi štajerski obračun; na koncu so lanski podprvaki iz Maribora morali priznati premoč pokalnim prvakom iz Celja. Obe ekipi sta med sezonama doživeli precej kadrovskih sprememb. Celjani so ostali brez nosilcev igre Svita Sešlarja in ob koncu strelsko navdahnjenega Aljo ...

