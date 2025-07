To morate videti: Golob in Janković poskrbela za potezo, o kateri govorijo vsi zurnal24.si V Ljubljani so slovesno odprli kopališče Vevče, ki med drugim vključuje pokriti 25-metrski in zunanji 50-metrski bazen. Premier Robert Golob je ob odprtju dejal, da je Slovenija v vrhu po številu osvojenih olimpijskih medalj na prebivalca tudi zato, ker "za razliko od marsikatere druge države intenzivno vlaga v javno športno infrastrukturo".

Sorodno



















Omenjeni Ljubljana

Robert Golob

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Tadej Pogačar

Matej Mohorič

Luka Dončić