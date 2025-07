V prestolnici so danes slovesno odprli prenovljeno kopališče Vevče, sodoben športno-rekreativni center, ki obsega pokrit 25-metrski bazen, zunanji olimpijski bazen, savne, športno dvorano in gostinske prostore. Dogodka sta se udeležila in zaplavala premier Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković, prvi skok v bazen pa je pripadel plavalki Neži Klančar. Slavnostno odprtje je potekalo ob šte ...