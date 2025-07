Vreme: jutri popoldne in ponoči plohe in nevihte, vročina bo še vztrajala SiOL.net Zvečer in ponoči bo vreme v večjem delu Slovenije precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo znašale od 16 do 21 stopinj Celzija, v Zgornjesavski dolini pa okoli 14 stopinj Celzija.

