VELENJSKO JEZERO Utopil se je 24-letnik Novice.si Previdnost ob vročinski osvežitvi ob rekah in jezerih ne bo odveč. Včerajšnji kopalni dan se je na Velenjskem jezeru končal tragično. Utonil je 24-letni tuji državljan, ki naj bi bil neplavalec. Zadrževal se je ob bregu, zatem pa izginil. Navkljub takojšnji iskalni akciji so ga našli več metrov od obale in pod gladino vode, tako da je zanj bilo že prepozno. PŠ Prispevek VELENJSKO JEZERO Utopil se ...

