Huda tragedija v Velenju! Demokracija Piše: C. R. Včeraj okoli 17. ure smo bili obveščeni o tragični nesreči, ki se je zgodila na območju Velenjskega jezera, je sporočila policija. Na mrtvem rokavu neurejenega kopališča se je utopil 24-letni tuji državljan, ki ni znal plavati. Skupaj s prijatelji se je zadrževal ob robu jezera, ko so ti opazili, da je izginil pod gladino. Takoj so pričeli z iskanjem, vendar žal neuspešno. Pogrešanega ...

Sorodno





































Omenjeni Velenje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Zoran Janković