Pijana Pirančanka zapeljala naravnost v jarek in ostala brez izpita Primorske novice V soboto zjutraj so policiste obvestili o prometni nesreči na Bivju. 54-letna Pirančanka je peljala od Bivja proti Moretinom, kjer je pod mostom z vozilom zapeljala v jarek. Policisti so ji, kakopak, odredili preizkus alkoholiziranosti. “Napihala” je 1,00 mg/l. Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali. Sledi obdolžilni predlog.

