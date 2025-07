Ilirska Bistrica: iz zdravstvenega doma so ga odpeljali policisti Primorske novice V petek zvečer so policisti posredovali v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Ugotovili so, da so reševalci poškodovanega 57-letnika pripeljali na urgenco, med obravnavo pa je ta pričel zaposlene žaliti in na njih vpiti. Pozivov policistov, naj se umiri, ni upošteval, zato so uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Izdali so mu tudi plačilni nalog.

