Domžalski policisti so v tednu med 14. in 20. julijem 2025 obravnavali več kaznivih dejanj, prometnih nesreč in kršitev javnega reda in miru. Med drugim so obravnavali vloma v stanovanjsko hišo in klet stanovanjskega bloka, več tatvin (nakita, goriva, katalizatorja, registrske tablice in kolesa), goljufijo pri spletni prodaji ter primere vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola al ...